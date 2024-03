Quarta edizione del “LevanteDrone Festival”, l'evento dedicato ai droni, ai video e alla fotografia

Sabato 9 e domenica 10 marzo torna l’attesa quarta edizione del “LevanteDrone Festival”, un appuntamento promosso da LevanteDrones e interamente dedicato al mondo dei droni, dei video e della fotografia.

L'evento, ospitato presso il suggestivo ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, offrirà due giornate ricche di attività formative, testimonianze e workshop. Tra i protagonisti di questa edizione, spiccano nomi di grande rilievo come il videomaker pugliese Aldo Ricci, lo youtuber e formatore Andrea Pinotti, la Voice designer ligure Elisa Garfagna, il fotografo Matteo Bertetto e molti altri ancora.

Giovanni Callea, fondatore di LevanteDrones e ideatore di LevanteDrone Festival: “Dopo le oltre 1.500 presenze dello scorso anno quest’anno ci aspettiamo di raddoppiare il numero dei visitatori. È un evento unico nel suo genere con ospiti e aziende top del settore. Un’occasione per apprendere, condividere, scoprire e naturalmente divertirsi”.

L'area Fiera sarà animata dalla presenza di numerose aziende, tra cui il principale sponsor FotoEma, insieme a Drone24H, Immodrone, Dronext, My Frame, La Scuola Italiana di Protezione Civile e molte altre realtà del settore. Numerosi sono anche gli sponsor che hanno deciso di sostenere questo evento, tra cui FotoEma, Colajacomo&Partners, Dronext, 360Drone, Studio Lo Presti Grazia, la rinomata BetaFPV e molti altri.

Come consuetudine, non mancherà l'area Food con i suoi prodotti tipici del territorio, mentre all'esterno sarà allestito uno spazio dedicato al volo dei droni, dove i visitatori potranno vedere da vicino le ultime innovazioni del settore. Tra le novità del 2024, l'Angolo delle interviste, dove i numerosi ospiti dell'evento verranno intervistati e trasmetteranno in diretta streaming sui canali social del LevanteDrone Festival, offrendo un'ulteriore occasione di coinvolgimento e condivisione per tutti gli appassionati.