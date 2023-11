“Opera Futura” live nei teatri, Levante in concerto al Politeama Genovese

Il Politeama Genovese si prepara ad accogliere Levante, una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, per un grande concerto in programma lunedì 13 maggio 2024 alle ore 21. L'artista, che ha da poco celebrato i suoi primi 10 anni di carriera (ha debuttato con “Alfonso” nel 2013) con un atteso live all'Arena di Verona, porta sul palco il suo ultimo album “Opera Futura” con un tour nei teatri che prenderà il via in primavera (prodotto e distribuito da Vivo Concerti).

La Cantautrice, Autrice e Scrittrice siciliana (vero nome Claudia Lagona) ripercorrerà insieme al pubblico questi anni di musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

35 brani in scaletta scelti con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini. 4 atti per ripercorrere attraverso le 4 stagioni la storia di Levante, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Biglietti

Concetro fuori stagione. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

foto: fb@levantemusic