“Racconti, fiabe, leggende su Genova e la Liguria”, ogni martedì le letture telefoniche per bambini e anziani

Tornano martedì 1 febbraio 2022 le letture telefoniche “Racconti, fiabe, leggende su Genova e la Liguria”, storie selezionate dai bibliotecari del comune di Genova specialmente per bambini e anziani. Il servizio sarà disponibile ogni martedì fino al 15 marzo dalle 14 alle 18.

Per il mese di febbraio alle letture consuete si aggiungeranno brani tratti da libri di memorie dove si racconta la Genova che non c’è più, mentre per i più piccoli sono state aggiunte fiabe allegre. Non solo, nell’offerta anche letture a tema carnevalesco con ricette della tradizione.

A marzo, invece, faranno il loro ingresso letture dedicate alla figura del papà.

A dar voce alle letture sono i bibliotecari e le bibliotecarie della rete bibliotecaria del comune di Genova che, con grande professionalità, hanno messo ancora una volta a disposizione voce e passione.

Per ascoltare le letture basterà telefonare al numero verde 800098725 di Agenzia per la Famiglia.