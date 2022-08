Letture sotto gli alberi a Villa Serra di Comago

Martedì 30 agosto il Parco Storico di Villa Serra dedica una giornata ai ragazzi con attività rivolte a due differenti fasce d'età, dai 3 ai 10 anni, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, l’appuntamento è alle ore 16:30 con “Lettori in erba”, un focus sulla storia di "Fogliolino e Fogliolina", un libro che parla di amicizia e che scandisce lo scorrere del tempo stimolando lo spirito d’osservazione dei piccoli lettori. La storia è seguita da un laboratorio creativo che farà utilizzare ai bambini la tecnica del collage nella tranquillità della natura.

Per i bambini più grandi, dai 6 ai 10 anni, l’appuntamento è alle ore 18:30 con “Una storia per crescere". Si leggerà la storia di Curupira, il guardiano della natura che protegge gli animali e la foresta dai cacciatori e da tutti coloro che non la tutelano e non la rispettano. La storia di Curupira deriva dalle leggende brasiliane e da questa figura mitologica con le sembianze di ragazzo ma coperto da pelo rosso che vive in contatto con la flora e la fauna. La lettura di questo libro permetterà di riflettere sull’importanza del rispetto della natura. A seguire i bambini creeranno il loro guardiano con vari materiali di recupero.

Queste attività si inseriscono nell’ambito delle “attività in natura per bambini curiosi a Villa Serra di Comago”, un ciclo di attività per bambini proposte dai Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. Le prossime attività avranno luogo:

• 13 settembre 2022 con l’attività “Parco per tutti i sensi” per i bambini dai 3 ai 5 anni e “Caccia al tesoro nel parco” per i bambini dai 6 ai 10 anni.

• 17 settembre alle ore 10:30 con uno speciale famiglie con l’attività “I tesori del parco”.

INFO

Tutte le attività hanno un costo di 4 € a persona a cui va aggiunto il costo dell’ingresso al parco.

Per le attività dei bambini dai 3 ai 5 anni i genitori possono partecipare (1 per bambino), ma non è obbligatorio.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.

Per info e prenotazioni: edu@solidarietaelavoro.it