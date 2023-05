Beatles Party a Les Salonnieres! In compagnia del noto pianista Sergio Ciomei, una serata dedicata ai Beatles. Ognuno avrà la possibilità di cimentarsi in un karaoke sulle canzoni della mitica band, accompagnato al pianoforte in live. Aneddoti e tante chiacchiere per tuffarsi nei mitici anni 60/70! Chi ha piacere, potrà sfoggiare un look a tema.