Leonardo Manera al Sipario Strappato di Arenzano con “La vita perfetta fa schifo”

Sabato 16 dicembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Leonardo Manera con “La vita perfetta fa schifo”.

“Manera è una garanzia – dice Sara Damonte, direttore artistico del teatro – dal suo successo a ‘Zelig’ in tv agli one man show, è la prima volta che sarà nel nostro teatro, sono contenta”.

In questo spettacolo Manera descrive la giornata “perfetta” tipo, dai cibi sani e poco gratificanti alla raccolta differenziata dei rifiuti sentendosi in colpa se ogni cosa non è nel sacco giusto, passando per le lunghe pause sui social, valvola di sfogo. Uno spettacolo che unisce le risate alla considerazione del nostro modo di vivere: c’è ancora un motivo per sorridere alla vita?

Manera è un volto noto della comicità italiana, noto per il suo umorismo surreale e irriverente, che spesso si basa su situazioni quotidiane e sulla critica alla società. I suoi monologhi sono caratterizzati da una comicità tagliente e ironica, che non esita a toccare anche temi delicati.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui “Zelig”, “Quelli che il calcio”, “Ciro” e “Colorado”.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121