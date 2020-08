Lenny Jay in Michael Jackson Show: il concerto (gratis) ad Arenzano

Nella meravigliosa cornice del Parco di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano, venerdì 14 agosto si esibirà Lenny Jay in "Michael Jackson Show", uno dei migliori tributi in circolazione a Michael Jackson, con centinaia di concerti attivi in tutto il mondo.

Ingresso gratuito.

La prenotazione dei posti è obbligatoria presso lo IAT in lungomare Kennedy, nel rispetto delle misure di prevenzione del Covid.