Lella Costa in "Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione" al Politeama Genovese

Il 31 marzo 2022, ore 21, al Politeama Genovese arriva Lella Costa con lo spettacolo "Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione", ispirato "Il catalogo delle donne valorose" di Serena Dandini. Il costo dei biglietti va da 25 a 28 euro più prevendita.

Si tratta di un omaggio ad alcune figure femminili, esempi di coraggio, lotta e determinazione, che hanno lasciato un segno nel mondo. Donne che sono andate fuori dal margine prefissato loro dalla società, compiendo grandi imprese nell’ambito sociale, storico, scientifico e artistico.

Donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono conosciute come maestre e pioniere.