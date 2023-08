Leivi Critical Beer 2023

Torna a settembre il tradizionale appuntamento con il Leivi Critical Beer, manifestazione per la promozione al consumo di birra artigianale. Venerdi 1, sabato 2 e domenica 3 settembre dalle 17 all'una al campo sportivo di Leivi con birrifici artigianali provenienti da Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

BIRRIFICI ARTIGIANALI

Birrificio del Golfo

Canediguerra

Kamun

Taverna del Vara

Sagrin

HopSkin

La Staffetta

Birrificio Apuano

Renton

BrewFist

Saranno presenti stand gastronomici di qualità come la focaccia al formaggio di Lievito Padre, Uncle Jack BBQ, i fritti di Andrea, Bruxa, La Bucolika di Fazzano e Il pane dell'anno 1000.

Musica dal vivo come sempre per fare ballare il pubblico del Critical Beer:

Venerdì 1 settembre SCIAKE'

Sabato 2 settembre PARAMPAMPOLI

Domenica 3 settembre EARLY VIBES

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile logato realizzato da Amico Bicchiere al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sè.

Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione NoiHandiamo impegnata a promuovere l’integrazione delle persone con disabilità nella società e nell’abbattimento di tutte le barriere culturali e architettoniche che possono limitare la libertà della persona disabile con problemi motori, al fine di promuovere spiagge, strutture turistiche e attività sportive per tutti.

L'evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall'associazione dal Mastro Birraio. Non la solita festa della birra quindi ma un occasione per degustare buona birra artigianale accompagnata da cibo locale e musica dal vivo tutta da ballare.