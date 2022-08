Torna il Leivi Critical Beer con birra artigianale, stand gastronomici e musica dal vivo

Dopo tre anni di sosta forzata torna, al campo sportivo di Leivi, il Critical Beer, manifestazione per la promozione al consumo di birra artigianale italiana. La manifestazione si svolge venerdi 2, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, dalle 17 alle 01 al Campo Sportivo di Leivi.

Dieci i birrifici artigianali presenti alla sesta edizione del festival: Birra Brùton, CANEDIGUERRA, Maltus Faber Birrificio Taverna del Vara, Birrificio Sagrin, Birrificio HOP SKIN Birrificio RentOn, Birrificio Rurale, Vetra e il Piccolo Birrificio Clandestino. Sei, invece, gli stand gastronomici del territorio: L'Articiocca Sestri Levante, Lievito Padre Uncle Jack Barbecue, Marcone Chef, Bruxa e La Bucolika Di Fazzano. Ad ogni serata uno spettacolo di musica dal vivo di artisti locali: venerdì 2 settembre The Bustermoon, band dalle influenze folk, country e rock. Sabato 3 settembre sul palco del Critical Beer gli Early Vibes, ispirati dalla musica giamaicana reggae roots. Domenica 4 settembre è il turno dei Surfing Beaches dal sound surf rock. Presente lo staff di RadiHop, un progetto di radio web di futura nascita, che ha lo scopo di dar voce a chi gravita intorno al mondo della birra artigianale, birrifici, locali specializzati o semplici fruitori.

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l'inquinamento da plastica, l'organizzazione ha deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile logato realizzato da Amico Bicchiere - Bicchieri Personalizzati, azienda genovese. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico dalle precedenti edizioni è invitato a portarlo con se. Parte del ricavato è devoluto all'associazione NoiHandiamo impegnata a promuovere l’integrazione delle persone con disabilità nella società e nell’abbattimento di tutte le barriere culturali e architettoniche che possono limitare la libertà della persona disabile con problemi motori, al fine di promuovere spiagge, strutture turistiche e attività sportive per tutti.

L'evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall'associazione Dal Mastro Birraio. Non è la solita festa della birra, ma un'occasione di incontro e consumo critico di prodotti artigianali legati al mondo brassicolo.