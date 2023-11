“Leggiamo al Museo”: attività di lettura per bambini e famiglie nei luoghi della cultura genovesi

Nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale del Libro, da venerdì 10 a domenica 12 novembre i musei e le biblioteche del Comune partecipano all’iniziativa nazionale “Leggiamo al Museo! Avventure tra le pagine”, promossa da Kid Pass. L’evento, che coinvolge diverse realtà nazionali con il supporto di Rai Radio Kids, vuole avvicinare le famiglie al mondo della cultura, portandole a scoprire i musei italiani e l’importanza di leggere insieme ai bambini.

I musei civici ospiteranno momenti di lettura e attività creative che mettono in evidenza lo stretto legame tra libri e collezioni, muovendosi tra reperti archeologici, opere d’arte e oggetti, attraversando miti e leggende, storie e curiosità. Le attività sono gratuite.

Calendario

GAM Galleria d’arte Moderna, Nervi

Filastroccando colori alla GAM! - Venerdì 10 novembre ore 15-16.30

Immersi nella bellezza della Galleria d’Arte Moderna di Genova, preparatevi a filastroccare sui colori dei dipinti di Rubaldo Merello e a costruire un grande capolavoro di collage insieme ad Anita Chieppa, autrice delle filastrocche.

Per bambini di età 5-10 anni e famiglie.

Prenotazione obbligatoria:

tel. 010 5574704 – servizieducativimusei@comune.genova.it

Raccolte Frugone, Nervi

Geometria al museo con le storie di Cerchietta, Quadratino e Triangolino - Sabato 11 novembre ore 10-12

Attraverso la lettura di tre storie si scoprono altrettante opere del museo: Porta rossa e fontana di Anatolia di Alberto Pasini, Musica in famiglia di Giacomo Favretto e Partenza per la pesca di Ettore Tito. I bambini, prendendo confidenza con le sale del museo avranno modo di familiarizzare con tre figure geometriche (triangolo, quadrato e cerchio), sviluppando le capacità di attenzione, di ascolto e di osservazione.

Per bambini di età 3-6 anni e famiglie

Prenotazione obbligatoria: tel. 331 1423601

Museo d’Arte orientale Edoardo Chiossone

Fantasmini e spiritelli giapponesi: crea il tuo y?kai! - Sabato 11 novembre ore 17

Dopo un fantastico viaggio alla scoperta dei mostri giapponesi, attraverso la lettura di Y?kai - Fantasmini e spiritelli giapponesi, piccoli e grandi lettori possono creare il proprio y?kai, lasciandosi guidare dalla creatività.

Per bambini di età 5-12 anni e famiglie

L’evento fa parte della rassegna Yomimono. Leggere al Museo Chiossone e non solo. Prenotazione obbligatoria: chiossonedidattica@gmail.com

Museo di Archeologia Ligure

C’era una volta...un mondo di animali - Domenica 12 novembre ore 15-16 e ore 16.15-17.15

Lupi, leoni, cervi, volpi e delfini prendono vita nelle sale del museo attraverso la lettura delle celebri favole di Esopo e la scoperta di resti archeologici antichissimi. Tutti i partecipanti sono invitati a portare con sé il proprio animaletto di peluche preferito.

Per bambini/e di età 5-10 anni accompagnati da almeno un famigliare

Prenotazione obbligatoria: tel. 010 6984045 / 010 5574759

Musei di Strada Nuova | Palazzo Rosso e Palazzo Bianco

A spasso con Rubens e van Dyck - Venerdì 10 novembre ore 10-12 (riservato alle scuole)

Accompagnati dalle parole di due grandi artisti del Seicento, Pietro Paolo Rubens e Anton van Dyck, grazie alla lettura di un racconto e alle pagine di un libro i bambini scoprono e osservano alcuni dei capolavori conservati a Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, realizzando disegni e giochi. Per bambini/e di età 5-11 anni

Prenotazione obbligatoria: tel. 010 5574704 – servizieducativimusei@comune.genova.it

Musei di Strada Nuova | Palazzo Bianco

Il mio primo restauro con Luca Cambiaso - Venerdì 10 novembre ore 16.30-18

Un affascinante viaggio nell’arte del Cinquecento attraverso due racconti e le opere del museo del pittore Luca Cambiaso. Accompagnati da un topolino che vuole diventare pittore e da una famiglia di gatti che illustra le opere più famose della pittura internazionale, si scopre la storia di Villa Imperiale, dei suoi affreschi e del restauro de Il ratto delle sabine di Luca Cambiaso. I bambini diventano piccoli restauratori ricostruendo la porzione centrale dell’affresco. Un invito alla scoperta dell’arte e della lettura e dell’andare a Villa Imperiale ad ammirare l’opera di Luca Cambiaso.

Per bambini/e di età 4-8 anni accompagnati da almeno un famigliare

Prenotazione obbligatoria:

tel. 010 5574704 – servizieducativimusei@comune.genova.it

Musei di Strada Nuova | Palazzo Rosso e Palazzo Bianco

Genova ai tempi di Rubens – Sabato 11 novembre ore 10-12

Grazie alla lettura di un breve testo e un’attività laboratoriale scopriamo curiosi segreti che portano a vivere fasti e sontuosità di un’epoca davvero magnifica per la nostra città, non a caso definita “El Siglo de Oro”.

Per bambini/e di età 6-10 anni accompagnati da almeno un famigliare

Prenotazione obbligatoria:

tel. 010 5574704 – servizieducativimusei@comune.genova.it

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Dentro me cosa c’è? - Sabato 11 novembre ore 15-16

Per i più piccoli (fascia 3-6) un’esperienza per avvicinarsi alla lettura e alle mille storie racchiuse a metà strada tra le pagine di un libro e il mondo della fantasia, un laboratorio creativo per realizzare un mostro con l’esecuzione di un disegno attraverso un gioco con il lancio di un dado. Per bambini/e di età 3-6 anni e famiglie

Costo laboratorio: 5 € a bambino.

Prenotazione obbligatoria:

tel. 010 5578280 - biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Barban, fate, tritoni e altri esseri fantastici della Liguria - Domenica 12 novembre ore 15-16.30

L’autore Anselmo Roveda e l’illustratrice Giulia Pastorino presentano il libro Barban, fate, tritoni e altri esseri fantastici della Liguria, che fa parte della collana “147 mostro che parla! 7 mostri x 21 regioni italiane”, ideata e curata da Teresa Porcella.

Informazioni: tel. 010 5578280 - biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Museo di Storia Naturale

C’è un rinofante al Museo! - Sabato 11 novembre ore 10.30 - 12.30

Anche gli animali che conosciamo da sempre possono, con un po' di fantasia e creatività, trasformarsi in creature magiche, misteriose e divertenti. Partendo dalla lettura di C'è un rinofante sul tetto! (Marita Van Der Vyver, Dale Blankenaar, Lupoguido, 2018) e di altri libri tratti dalla letteratura per bambini e ragazzi, faremo la conoscenza di Coccopotami, Dragoraffe blu, Arzigogoli, Bigatti e Babonzi e ci divertiamo a creare nuovi esemplari che arricchiranno il nostro museo immaginario.

Per bambini/e di età 6-10 anni

Prenotazione obbligatoria: deamiciseventi@comune.genova.it

Museo di Storia Naturale

Avventure di carta nel sottobosco! - Domenica 12 novembre ore 10.30 - 12.30

Un bosco di libri, un intreccio di parole e di emozioni, piccole avventurose storie di animali che popolano l'erba e gli stagni, e ancora quiz e curiosità per condividere il piacere della lettura e scoprire il mondo animale.

Per bambini/e di età 4-7 anni

Prenotazione obbligatoria:

didatticamuseodoria@comune.genova.it o tel. 010 5578265

Museo del Risorgimento

Garibaldi: un eroe in blue jeans - Venerdì 10 novembre ore 09-11 (riservato alle scuole)

L’attività, dedicata ad una classe della scuola primaria di primo grado, porta i bambini a scoprire il Museo del Risorgimento, accompagnati dalla conservatrice che illustra ai giovani visitatori fatti ed eventi del Risorgimento con particolare riferimento alla storia di Genova. Seguiranno alcune letture, curate dal personale della Biblioteca Cervetto, tratte dal libro I Jeans di Garibaldi ovvero come Celestina vinse la sua battaglia di Luisa Mattia e Paolo D’Altan (Milano, Cathusia, 2005).

Per bambini/e di età 8-10 anni

Prenotazione obbligatoria:

tel. 010 5574704 – servizieducativimusei@comune.genova.it