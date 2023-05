Leggere in Biblioteca alla Benzi

Quanto fa bene ascoltare una bella storia! Ecco quindi che le educatrici del Nido d’Infanzia Smeraldo leggeranno tanti bei racconti per bimbi fra 0 e 3 anni e le loro famiglie in tre pomeriggi, l'ultimo mercoledì 10 maggio, alle ore 16. Gli incontri si terranno presso la Biblioteca "Benzi" di Genova Voltri.

Info e prenotazioni: tel. 010 5578896; e-mail biblbenzi@comune.genova.it

Questa attività si inserisce nell'ambito del programma nazionale Nati per Leggere. Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane e propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. L’evidenza scientifica dimostra infatti che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. La lettura ha un suo ruolo in tutto ciò!