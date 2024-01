Corso di introduzione all'arte a cura dell'Associazione Genova Cultura

Prezzo non disponibile

L'Associazione Genova Cultura organizza il corso di introduzione all'arte “Leggere un quadro”, a cura della storia dell'arte Diana Marcello. Per capire il valore di un dipinto si proverà a riconoscere la presenza o meno di quei valori, di quei riferimenti all’arte nelle sue diversi manifestazioni che potranno aiutare a esprimere un giudizio più consapevole. Oltre alle tematiche storiche relative alle immagini verrà affrontato lo sviluppo culturale e sociale riferite al quadro analizzato, suggerendo il riconoscimento di quei simboli che caratterizzano l’espressione di un’immagine.

Una modalità pratica e di facile comprensione per coloro che intendono avvicinarsi all’arte, partendo dall’analisi di singole opere esemplari. Si traccerà un percorso basato essenzialmente sull’abitudine all’osservazione, un tragitto graduale verso una presa di coscienza maggiore di tutto ciò che concerne un quadro. Il corso si svolgerà presso la sede di Genova Cultura in via Roma 8B cancello. I corsi sono riservati ai soci.

Necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: genovacultura@genovacultura.org - 392 1152682 - 010 3014333.

Programma

Mercoledì 10 gennaio

primo incontro dalle 18:30 alle 20

metodologia di lettura

Mercoledì 17 gennaio

secondo incontro dalle 18:30 alle 20

codici comunicativi di un’immagine

Mercoledì 24 gennaio

terzo incontro dalle 18:30 alle 20

impatto emozionale

Mercoledì 31 gennaio

quarto incontro dalle 18:30 alle 20

analisi di singole opere esemplari

Mercoledì 7 febbraio

quinto incontro dalle 18:30 alle 20

discussioni sui temi trattati