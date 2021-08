"Le leggende di Genova": la visita guidata nel centro storico

Domenica 22 e domenica 29 agosto 2021, alle ore 17:30, con partenza dall'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Via Garibaldi 12r, arriva la visita guidata "Le leggende di Genova" a cura di Explora Genova.

Un percorso ricco di curiosità che svelerà storie leggendarie che nel tempo sono diventate simbolo della Superba. Dal melograno di Campetto ai "nasi mozzati" di via Aurea fino ad arrivare al "luculus" in un itinerario speciale in cui storia e racconti si intrecciano per svelare una città antica e affascinante.

I biglietti sono acquistabili entro e non oltre le 24 ore che precedono il tour

Prezzi: intero 17,50 euro, ridotto (12-18 anni, over65) 15,50 euro. Per i minori di 12 anni è gratuito.

Per info 010 099 5560, Whatsapp 347 607 34 28.

