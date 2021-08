ActorsPoetryFestival celebra il suo decennale con le Lecturae Dantis al Chiostro dei Canonici del Museo Diocesano di Genova. La Divina Commedia, rivisitata nell'interpretazione vocale riformula la poesia orale assumendo forme fluide basate sui suoni e i ritmi delle parole, riconquistando così l'originaria forma di fruizione con particolare efficacia comunicativa in una una fonte inesauribile di ispirazione.

Dopo il debutto al Chiostro di San Matteo, il 28 e 29 agosto Alice Pagotto e David Meden, fra i migliori attori di tutte le edizioni di ActorsPoetryFestival prodotto da Teatro G.A.G., interpreteranno i Canti della Divina Commedia con la regia di Daniela Capurro nello splendido Chiostro dei Canonici, un edificio medievale ora sede del Museo Diocesano e connotato da echi di memorie dantesche. Gli spettacoli saranno preceduti da due conferenze tenute da studiosi di Dante per indagare nel settecentenario della sua morte ulteriori reconditi aspetti della sua produzione letteraria. Roberto Trovato il 28 agosto modererà l’intervento di Paola Martini, direttrice del Museo Diocesano, sul “Nuovo allestimento del monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi”. Proprio verso la fine del Canto XIX del Purgatorio, Dante incontra lo zio del Cardinale, Ottobono (Papa Adriano V) che elogia le grandi virtù di Alagia Fieschi, moglie di Moroello Malaspina e sorella del Cardinale Luca. Il 29 agosto Guido Milanese parlerà della “Musica in Dante”, un elemento di cui i testi antichi sono come mutilati, eppure tesori inestimabili. Alle conferenze seguirà un aperitivo organizzato da Festigium, maître storico e prestigioso che consolida la tradizione con novità sempre capaci di sorprendere. Seguiranno le Lecturae Dantis.

Programma

28 agosto

ore 18:00 “Il nuovo allestimento del monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi (XIV sec.)”, a cura di Paola Martini, direttrice del Museo Diocesano. Moderatore: Roberto Trovato.

ore 19.00 Aperitivo col pubblico

ore 20:00 Primo spettacolo. Alice Pagotto, Purgatorio, Canti XIX-XXIV.

ore 21:30 Secondo spettacolo David Meden, Paradiso, Canti I-V

29 agosto

ore 18:00 “La musica di Dante”, a cura di Guido Milanese, Direttore Ars antiqua.

ore 19.00 Aperitivo col pubblico

Primo spettacolo ore 20:00 Alice Pagotto, Inferno, Canti XXVIII-XXXIV

Secondo spettacolo ore 21:30 David Meden, Paradiso, Canti XV-XX.

Biglietti e costo aperitivo

Biglietto intero € 10:00

Biglietto ridotto € 7,00

Aperitivo € 12,00

Gli artisti

Alice Pagotto Formata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e al Centro Santa Cristina con Luca Ronconi, lavora in teatro con importanti registi e in televisione, fra cui "Che Dio ci aiuti". Per la sua interpretazione Happy hour vince il premio per la migliore attrice protagonista al Pietrasanta Film Festival -PFF. Appassionata di audiolibri, lavora stabilmente anche in Goodmood, per il Narratore e con altre importanti società.

David Meden, formato all'Accademia del Piccolo Teatro di Milano e al Centro teatrale Santa Cristina, prende parte a produzioni con Luca Ronconi Federico Tiezzi, Donnellan, Sangati, Harry Kupfer, Valeria de Santis e Sylvia K. Milton, Marco Ghelardi e molti altri. Quale speaker registra documentari per Sky, audiolibri per Goodmood.

Le Lecturae Dantis, programmate saranno tutte le sere in doppio spettacolo per permettere un maggiore afflusso di spettatori in sicurezza nel rispetto delle normative di legge per Covid 19.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.festigium@gmail.com, info@teatrogag.com

