“Le Note di Genova” interpretano i maggiori successi dei cantautori e dei gruppi musicali genovesi

Sabato 27 agosto alle ore 17:30 ultimo appuntamento della rassegna “Extra Musica” a cura dello spazio museo Viadelcampo29rosso in Piazza don Gallo, con l'esibizione di “Le Note di Genova”, con un omaggio ai gruppi, agli interpreti e ai cantautori che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana: Natalino Otto, Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco e tra le band i New Trolls, i Ricchi e Poveri, i Matia Bazar e molti altri ancora.

Uno spettacolo per tutti, un viaggio nel tempo che farà emozionare e divertire allo stesso tempo con brani cantautorali impegnati e canzoni nazional popolari di facile presa sul pubblico. Saranno in concerto Vladimiro Zullo, in arte Vladi, figlio di Pippo, fondatore insieme a Pucci de I Trilli, la cantautrice Stephanie, il pianista Alberto Marafioti, la violinista Valeria Saturnino e il percussionista Marco Pendola.

L’evento, ad ingresso libero, si inserisce nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Extra Musica. Il Campo di Fabrizio e la Piazza di Don Gallo”, a cura dello spazio museo Viadelcampo29rosso gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, vincitore nella sua categoria del bando “Genova Città dei Festival”.

Per informazioni: cell 320 8809621; e-mail info@viadelcampo29rosso.com