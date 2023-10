In occasione della festività di Ognissanti, mercoledì 1° novembre alle ore 11:00 e 15:00, Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo organizza “Le mura raccontano, storia di Castello D’Albertis”, visita accompagnata, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire la storia della dimora del Capitano.

Spesso si entra nei musei per il contenuto delle collezioni, per Castello D’Albertis però il patrimonio culturale non riguarda solo le collezioni ma il castello stesso. Quale è la sua storia passata e presente? Le mura del castello raccontano la loro storia attraverso le fasi di costruzione, ricostruzione e restauri, passati e presenti , per un “viaggio” attraverso la storia ed i secoli.

INFO

Orario visite: ore 11:00 e ore 15:00

Durata: 1 ora e mezza circa

Prenotazioni al numero 0105578280 oppure scrivendo alla mail biglietteriadalbertis@comune.genova