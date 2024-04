Prima edizione per la “Lavagninn-e Run”, 10 km di percorso collinare nel Tigullio

Prima edizione per la “Lavagninn-e Run”, una manifestazione nata da un'idea condivisa dai Maratoneti del Tigullio e dall'Amministrazione Comunale di Lavagna con lo scopo di creare un evento che andasse a coniugare sport, natura, cultura e tradizione. Appuntamento giovedì 25 aprile, con partenza dalla Basilica di Santo Stefano di Lavagna alle ore 9:30.

Il progetto ha generato immediatamente grande entusiasmo, tanto da coinvolgere svariate realtà locali che hanno voluto fare parte di questo evento, dalla Cooperativa Lavagnina, che preparerà per ognuno dei partecipanti una bottiglietta del locale olio extravergine d'oliva, alla Ditta Garbarino che ha donato le ardesie che andranno a completare il pacco dono per i partecipanti. Coinvolti anche molti commercianti, i cui prodotti saranno i veri protagonisti della premiazione, e Accademia del Turismo che preparerà un assaggio per accogliere all'arrivo i partecipanti.

Grazie a una perfetta sinergia con i Maratoneti del Tigullio, è stato creato un percorso immerso nella stupenda cornice che va dalla Valle dei Berissi alla collina di Santa Giulia, offrendo panorami mozzafiato e paesaggi incantevoli, e diventando, così, uno strumento per promuovere una delle più incantevoli zone del territorio, ancora sconosciute a molti. 10 km di percorso collinare, un anello immerso nel verde che ha come punto di partenza e arrivo piazza Marconi. Sul sito dei Maratoneti del Tigullio tutte le informazioni sulla gara.

Dichiara Giampaolo Roggero: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione instaurata con l'Amministrazione Comunale di Lavagna per la realizzazione di questo evento e per questo ringrazio particolarmente la Vice Sindaco Elisa Covacci ed il Consigliere Carlo Romanengo. La giornata scelta cade in un periodo strategico dal punto di vista economico/turistico, nella speranza possa avere ricadute positive tra le attività produttive, già in questa edizione, ma sempre di più dalle prossime. Dal punto di vista sportivo siamo sicuri di offrire ai partecipanti un panorama suggestivo e, per certi aspetti, unico”.

L' Amministrazione Comunale, nella persona del Consigliere Carlo Romanengo, dichiara: “Siamo realmente soddisfatti per aver messo la tradizione lavagnina al centro di questo progetto, nella speranza che la collaborazione con MdT continui in modo proficuo come in questa occasione. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per rendere così unica questa gara”.