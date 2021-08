Lavagna, niente Torta dei Fieschi ma arriva "Anno Domini 1230"

Indirizzo non disponibile

Ancora niente Torta dei Fieschi quest'anno a Lavagna, a causa dell'emergenza coronavirus.

Ma le piazze nel comune di riviera non rimarranno vuote perché arriva "Lavagna Anno Domini 1230" per far assaporare alla cittadinanza e ai turisti le tipiche atmosfere medievali.

Il 14 agosto 2021 la cittadina si vestirà a festa, dalle 18 alle 23, con animazioni, spettacoli, e un grande evento serale con sorpresa finale.

«Si è scelto - spiegano gli organizzatori su Facebook - di proporre un evento che da un lato tenesse conto delle esigenze di sicurezza e dall'altro offrisse al pubblico un significativo assaggio delle atmosfere medievali tipiche della rievocazione storica del 14 agosto. Il centro storico di Lavagna, a partire dalle 18.30, sarà coinvolto con incursioni dei gruppi di spettacolo in forma dinamica, ma anche con postazioni a tema medievale. Alle 21 piazza Marconi e piazza della Libertà diventeranno il fulcro di uno spettacolo totalmente innovativo che pur mantenendo molti degli ingredienti amati dal pubblico della Torta dei Fieschi li proporrà con una formula differente, seguendo il filo conduttore di un affascinante viaggio nel tempo».