FAI la cosa giusta da Lavagna a San Salvatore dei Fieschi e Chiavari

L’ultimo week end di Marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per l'occasione, Sabato 25 Marzo visiteremo su prenotazione Casa Carbone, sito FAI dove è stato riallestito fedelmente l'ambiente domestico di una tipica famiglia borghese ligure di fine Ottocento. Prezzo speciale 5 Euro per ingresso e visita guidata nel sito FAI. Tappa successiva è la Basilica dei Fieschi, riconosciuta "Luogo del Cuore" FAI della Liguria 2022 con ben 22.890 voti. Per l’occasione, apertura eccezionale del Centro Culturale Museo dei Fieschi. Sempre al ritmo lento del camminare, l'itinerario prosegue verso l’Oasi naturalistica dell’Entella e i portici di Chiavari che non mancheremo di visitare.

• Escursione semplice, fruibile anche con il treno. Da Genova a Lavagna Treno Regionale, ore 8:37 oppure ore 09:11 (costo biglietto: 4,90 euro). Da Savona Treno Regionale, ore 07:35, oppure Intercity, ore 08:05. Da La Spezia Treno Regionale, ore 08:15

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, la visita del sito FAI “Casa Carbone”.

Contributo facoltativo: 2 euro per sostenere la missione e l'attività divulgativa del Centro Culturale Museo dei Fieschi (Associazione di volontariato)

Costo sito FAI – Casa Carbone: prezzo speciale 5 euro per ingresso e visita con Guide del FAI (importo da versare alla cassa del sito FAI)

Appuntamento ore 10:30 presso la stazione FS di Lavagna.

Fine escursione ore 17:30 presso la stazione FS di Chiavari.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Bassa (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le visite, spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Dante Alighieri, nel Cantico XIX del Purgatorio, nomina un fiume presso due cittadine del levante ligure. “Intra Siestri e Chiaveri s’adima / una fiumana bella, e del suo nome / lo titol del mio sangue fa sua cima”. La fiumana è il fiume Entella mentre Chiaveri è l’attuale Chiavari. Ecco, il padre della lingua italiana in questa terzina definisce parte del nostro itinerario di scoperta. Tutto inizia a Lavagna dove visiteremo su prenotazione Casa Carbone, tipica abitazione di una famiglia borghese ligure di fine Ottocento, recuperata dal Fondo Ambiente Italiano.

La Giornata FAI di Primavera proseguirà in collina, all’insegna della storia e del paesaggio; lungo il sentiero non passa inosservato il campanile della Basilica di San Salvatore dei Fieschi (XIII secolo). A distanza di poche decine di metri, visiteremo insieme ad una Guida locale il Centro Culturale Museo dei Fieschi, allestito nelle Scuderie del Palazzo Comitale dopo un oculato recupero degli spazi disponibili. La scelta della Basilica non è casuale: in occasione delle Giornate FAI di Primavera non potevamo sorvolare sui 22.890 voti ricevuti dal monumento, che hanno decretato la Basilica come "luogo del cuore" FAI della Liguria 2022 ma anche il prestigioso sesto posto assoluto nella classifica nazionale stilata al termine del censimento effettuato dal Fondo per l'Ambiente Italiano. Dalla Basilica di San Salvatore dei Fieschi, la discesa procede per sentieri ben segnati fino all’ Oasi naturalistica dell’Entella, dove tra canne di bambù e salici che si trovano sulle sponde del fiume, è possibile intravedere cormorani, aironi cinerini, germani reali, folaghe e, verso la foce del fiume, gabbiani, oche e anatre.

La giornata si concluderà nel “caruggio dritto” di Chiavari. Anche nel capoluogo del Tigullio tutto parla della “pietra nera”: gli antichi portali, le insegne delle vecchie botteghe, ornati, fregi, tetti delle case, lastre di rivestimento a zoccolatura delle facciate, passamano, gradini, lastricati…