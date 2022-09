"Lavagna for friends": cena di beneficenza per le famiglie in difficoltà

La voglia di fare qualcosa di concreto per le famiglie che in questo delicato momento fanno fatica ad andare avanti ha spinto il Comune di Lavagna, l'Accademia del turismo, il Corpo bandistico Città di Lavagna e il Civ del centro storico ad organizzare venerdì 23 settembre una serata di festa intitolata "Lavagna for friends" nel luogo più caro a questa città, il Porticato Brignardello il cui ricavato verrà poi consegnato al nostro Parroco per lo scopo sopra indicato.

Un grande lavoro di squadra per organizzare una sontuosa cena: il Comune allestirà il Porticato Brignardello, Accademia del Turismo si occuperà del menù, il Civ provvederà a fornire la materia prima e il Corpo bandistico Città di Lavagna allieterà la serata con un concerto. Anche Yarol, società che collabora con il comune, ha voluto contribuire fornendo il logo e la grafica dei manifesti. Una serata unica in un contesto magico. Biglietti (€35,00) acquistabili presso le edicole di via Roma o piazza della Libertà.