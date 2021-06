FestivArt 2021: Lavagna diventa un museo a cielo aperto tra murales, mostre e arte diffusa

FestivalArt '21, che si svolge a Lavagna dal 1 al 20 luglio, è un festival grande come la sua città: un cantiere artistico in movimento, un circo di colori dalla strada e per la strada. Un'esperienza che vuole coinvolgere i cittadini da protagonisti in una chiamata "alle arti" verso un censimento ideale e creativo della fantasia, dell'arte e della poesia.

Muralismo, incontri, esposizioni e arte diffusa sono le categorie tematiche in cui sono suddivisi gli eventi (alcuni interventi sono stati realizzati nell'edizione FestivalArt 2020).

Ecco il programma.

Muralismo

Casper: Piastra Porto* + Sottopasso via dei Devoto

Chekos: Scuola Don Gnocchi* + via delle Brigate Partigiane

DPA: Sottopasso P.za Liberta?* + panchine lungomare*+ Piastra Porto Duloz: Piastra Porto* + via Eraldo Fico*+ Sottopasso via dei Devoto

Elisa Musico: Bocciofila Cavese

Emi.artes: Sottopasso P.za Liberta?* + Diga Porto

Etsom: Marina Sporting Club

Giulia Badolato: Piazza Falcone

ivan: passeggiata Lungomare* + Diga Porto

Lino Arzeno Zona Cigno: Cavi Borgo

Luca Sanguineti: Bocciofila Cavese

Marco20: Galleria Cavour*

Mr.Blob: Galleria Cavour*

Mr.Caos: Giardini Adriano V* + Piazza Milano* + Ex Stazione Merci FS Nic Del Soldato: Molo Spiaggia del Cigno-Cavi Borgo* + Piazza Falcone Ninaro?: Piazza Cordeviola* + Sottopasso P.za Liberta? + Sottopasso Arenelle Piger: Tunnel Piazza Rocca* + Diga Porto

Roberta Casazza Lanata: Bocciofila Cavese

Zagom: Sottopasso Arenelle + Galleria Cavour

Zeno Pax: Galleria Cavour* + via Campodonico

Incontri

3 luglio

ore 16.00: Incontri con l'arte di Victor Vug. "Le origini dell’arte e I grandi testimoni" - Sala Consiliare ore 18:00: Mare a rovescio di Marcella Vanzo, passeggiata alternativa attraverso la citta?, aperta a tutti

Partenza in P.za Marconi - Porticato Brignardello

9 luglio

ore 18.30: Con le parole ovunque di Agenzia X, Mr.Caos e F.Terzago. "Poesia di strada e sovversione dello spazio urbano" - Giardino della Torre

ore 21.00: Spettacolo di Danza di B.Soracco, G.Rossi e A.Ratto in arte "GiovaniMondaniArtisti" - Porticato Brignardello

ore 21.30: Con i piedi per terra di Ass.BbAky. "Documentario indipendente in viaggio per l'Italia intervistando contadini, ricercatori, medici e docenti universitari" - Ex Colonia Cogne, Cavi Borgo

ore 16.00: Incontri con l'arte di Victor Vug. "I testimoni della luce - Da Giotto a Canova" - Sala Consiliare ore 18.30: Tre Salti di Murga Libre. "Teatro di strada, musica e danza" - Passeggiata Lungomare 11 luglio ore 21.00: Danza-Pittura di Federica Papapietro in arte FrikArt. "Performance partecipata adatta ai piu? piccoli" - Porticato Brignardello

16 luglio

ore 18.30: Il burrone e il salto di G.Candida e C.Amodeo, Meltemi Editore. "Racconti di Arte Urbana nelle Fotografie di WallsOfMilano" - Giardino della Torre

ore 21.30: Petit Solo Diabete? di Ass.BbAky. "Viaggio musicale tra le sonorita? e ritmiche tradizionali e moderne dell'Africa" - Ex Colonia Cogne, Cavi Borgo

17 luglio

ore 16.00: Incontri con l'arte di Victor Vug. "Movimento Colore Emozione - La nascita di Festivart" - Sala Consiliare

ore 21.00: Danza-Pittura di Federica Papapietro in arte FrikArt. "Performance partecipata adatta ai piu? piccoli" - Ex Colonia Cogne, Cavi Borgo

18 luglio

ore 21.00: Spettacolo di Danza di B.Soracco, G.Rossi e A.Ratto in arte "GiovaniMondaniArtisti" - Ex Colonia Cogne, Cavi Borgo

dal 2 al 17 luglio venerdi? e sabato

ore 18.00: Artisti di Strada a cura di Giulia Cancedda in arte Cance. Lullelulle: Chitarre e Arpa Celtica /

Misentotale: Chitarra e Voce / S.Roncallo: Chitarra Acustica Fingerpicking / Cance: Chitarra e Voce/ D. Ianni: Basso Elettrico / H.Rendina: Tromba / I.Grimaldi: Chitarra e Voce / R.Belziti: Clarinetto / A.Scotto: Chitarra Classica / Il Pastore: Chitarra e Voce - per le vie della citta?

dal 5 al 11 luglio

ore 17: Il Teatro Incantato di Alex Piras - Passeggiata Lungomare

Esposizioni

dal 1 al 20 luglio

dalle 18.00 alle 23.00

A Fuoco: mostra fotografica di arte urbana di Giovanni Candida per le vie di Lavagna Esposizioni pittoriche - Porticato Brignardello

Silvio Caffini Fumagalli (1 al 20 luglio) - Maria Cristina Rumi e Gianni Salustri (1 al 11 luglio) - Sara Palla (6 al 11 luglio) - Emanuele Muzio (14 al 18 luglio) - Artisti Speciali (12 e 13 luglio)

dalle 18.30 alle 22.30

Esposizione pittorica - Sala di Cavi Borgo - Ex Colonia Cogne Matteo Favi - Nic Del Soldato - Ugo Rocca

20 luglio

Gran Esposizione Finale Collettiva - Porticato Brignardello

Hido - Sara Palla - Giulia Badolato - Duloz - Maria Cristina Rumi - Emanuele Muzio - Sivlio Caffini Fumagalli - Gianni Salustri - Victor Vug

Arte diffusa

dal 28 giugno al 3 luglio

Mare a Rovescio: progetto di arte partecipata per la citta? di Lavagna di Marcella Vanzo a cura di Marco Bazzini. Incontri, laboratori e una passeggiata. Per info ed iscrizioni: IAT

Il negozio di Niente: progetto performativo di Marcella Vanzo (info IAT)

dal 1 al 20 luglio

Artisti In Vetrina: esposizioni di opere d'arte tra i negozi di Lavagna. In.Corso D’Opera: un'installazione diffusa da fiaba a cura di The Flowelers S.Viste: visioni e prospettive urbane per le vie di Lavagna, a cura di Ker Art Core Metallika: saracinesche per la citta?, dipinte da Ker Art Core ed autori locali Piastrelliamo La Citta?: a cura dei ragazzi di 1 e 2 Media, Scuola Don Gnocchi

8/13/15 luglio

Bimbi All’Opera: Nic Delso e i suoi piccoli aiutanti. A cura di Nic Del Soldato con la collaborazione di Arciragazzi Tigullio - P.za Falcone ore 17.30

7 luglio

Dal Cielo Alle Nuvole e Ritorno: di Elio Micco (UNIGE) - Ex Stazione Merci FS

11 luglio

La Grande Pagina Bianca: happening pubblico di ivan - P.za della Liberta?