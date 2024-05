“Lavagna in Festa” con dimostrazioni sportive, enogastronomia, concerti, escursioni e visite guidate

“Lavagna in Festa” sabato 1 e domenica 2 giugno, con tantissime attività aperte a tutti tra concerti, visite guidate, escursioni, dimostrazioni sportive, proposte enogastronomiche e tanto altro. In diversi luoghi della città (piazza Marconi, piazza della Libertà, via Matteotti, piazza Vittorio Veneto, piazza Falcone, piazza Ravenna, via Nuova Italia, Casa carbone, Parco Tigullio), società sportive e associazioni del territorio accoglieranno grandi e piccini per due giornate di divertimento, cultura, musica e tradizione.

Programma completo in allegato.

Per info:

Pagina facebook CIV Centro Storico Lavagna

www.lavagnaturismo.it

IAT - 0185 367272

iat@comune.lavagna.ge.it