Laura Sicignano e Angelo Pittaluga raccontano “Il campo profughi più grande del mondo”

Martedì 10 gennaio alle ore 18:15 riprenderanno gli incontri della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), con un nuovo ciclo tematico intitolato “Intorno al teatro”. La prima conferenza avrà come titolo “Il campo profughi più grande del mondo”, con Laura Sicignano (curatrice del ciclo) e Angelo Pittaluga.

Nell'estate 2022 Laura Sicignano si è recata presso il più grande campo profughi del mondo, che si trova al confine tra Kenya e Sud Sudan e ha il nome di Kakuma. Kakuma in lingua swahili significa "nessun luogo". Laura Sicignano ha compiuto questo viaggio per scrivere un "reportage poetico teatrale", che andrà in scena alla fine di gennaio 2023, con la produzione del Teatro Nazionale di Genova. Attraverso il punto di vista di un operatore umanitario e di una regista e donna occidentale, entrambi “nati in Paradiso”, raccontiamo cos'è un campo profughi, come funziona e quale sarà il suo destino.

Laura Sicignano è regista, autrice, direttrice. Laureata con lode in Storia del Teatro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ha lavorato al Teatro Stabile di Genova nei settori organizzazione e comunicazione, sotto la direzione di Ivo Chiesa. Nel 1994 ha fondato il Teatro Cargo a Genova, in cui è stata direttrice e regista/autrice di oltre 40 produzioni. Ha inoltre organizzato 3 festival su tematiche di impegno civile e dal 2002 al 2017 ha curato le stagioni al Teatro del Ponente e al Teatro di Villa Galliera, due teatri inaugurati dal Cargo. Dal 2018 al 2022 ha diretto il Teatro Stabile di Catania. I suoi spettacoli trattano di Storia e Memoria, storia delle donne, eroi perdenti e dimenticati, viaggi nello spazio e nel tempo.

Angelo Pittaluga, nato a Genova nel 1981, è dottore di ricerca in Diritto e avvocato esperto in diritti umani. Dal 2009 si occupa di progetti di sviluppo e assistenza umanitaria: ha lavorato come coordinatore della Caritas Italiana in Gibuti, Sud Sudan e Kenya; in Italia come funzionario dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; di nuovo in Kenya dal 2021 come direttore del JRS, il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, per gestire i progetti per profughi e rifugiati a Nairobi e nel campo rifugiati di Kakuma. Da Gennaio 2023 ha assunto il ruolo di direttore Advocacy dell’ufficio internazionale di JRS a Roma, ed esperto nominato dell’UNHCR per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, presso la Prefettura di Genova.

La conferenza, come sempre, è gratuita ed aperta al pubblico. Il link per seguire la diretta su zoom è disponibile sul sito www.societaletturescientifiche.it

Il programma dei prossimi mesi vedrà poi la continuazione dei cicli di incontri "Architettura del Novecento a Genova" (curato da Antonio Lavarello), a cominciare da una conferenza sul Porto antico il 17 gennaio; "Il porto in città" curato dal Vicepresidente Federico Martinoli, con una conferenza della professoressa Tonizzi il 24 gennaio; e "Politica internazionale", curato dal prof. Federico Donelli, con un incontro sull'Iran martedì 31 gennaio.

Continueranno gli incontri dedicati alla matematica curati dalla professoressa Franca Caliò e alla letteratura insieme ad Alessandro Ferrraro e Ilaria Crotti (della libreria Falso Demetrio), e riprenderanno gli incontri scientifici del "Baule di Newton", con Alberto Diaspro.