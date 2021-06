LastTrain e Wild Angels al Porto Antico per uno spettacolo tra musica e ballo

Mercoledì 7 luglio 2021 alle 21 al Porto Antico, sul palco di Piazza delle Feste, si esibiranno i LastTrain con il corpo di ballo dei Wild Angels.

L’amore per la country music e per il mondo Usa sono la scintilla e il collante che stanno contribuendo alla longevità di questa band.

Musicisti provenienti da stili diversi si sono uniti sotto il nome della country music guidati dell’entusiasmo di Dj Mack (leader e vocalist) con l’obiettivo di far conoscere questo fantastico sound in Italia e tutto ciò che ruota intorno a questo universo che per noi e per molti altri è un vero stile di vita.

Il repertorio spazia dagli anni ’80 fino alle charts più attuali trasmesse dalle radio americane, il tutto all’insegna della line dance, si perché il mondo dei “Lasttrain” è composto da due anime: la band e il gruppo di ballo Wild Angels Zena.

“Lasttrain” propone durante i propri concerti anche brani inediti firmati dalla band ed accompagnati dalle linedance dei Wild Angels.

