Lasagnata popolare ai Giardini Luzzati nel ricordo di "Mimmo" De Simone

A un anno dalla scomparsa di Domenico "Mimmo" De Simone, anima del centro storico e attivista sociale, tra le colonne portanti della coopertativa Ce.Sto e dei giardini Luzzati, viene organizzata una 'lasagnata popolare'.

Appuntamento sabato 4 dicembre dalle 12 ai Luzzati: si parlerà di Mimmo e si mangerà insieme nel suo ricordo.

"Visto che la sua passione era la musica, preferibilmente su disco, verrà messo a disposizione un giradischi, ognuno, se vorrà, potrà portare uno o più vinili per ascoltarli assieme in suo onore. Ci sarà anche un microfono, se qualcuno vorrà esternare la propria emozione con qualche dolce parola" dicono gli organizzatori che spiegano che dal prossimo anno, durante il compleanno dei Luzzati, a giugno, verrà istituita una "giornata di Mimmo" dedicata musicalmente, e non solo, alla sua memoria.

La porzione di lasagna, ragù o pesto, sarà distribuita al prezzo di 3 euro.