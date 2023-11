Evento speciale alla Lanterna in occasione della Settimana Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova onora i bambini e i ragazzi di tutto il mondo attraverso due illuminazioni del Faro e con una visita guidata seguita da una performance artistica e un laboratorio creativo. Si comincerà venerdì 17 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dedicata ai nati prematuri, quando il Faro si illuminerà di viola. Domenica 19 novembre è in programma l’edizione speciale della visita alla Lanterna e, a seguire, un laboratorio alla scoperta del magico mondo di “Hänsel e Gretel in blu” di Antony Risi, artista, autore, attore teatrale e formatore. E ancora lunedì 20 novembre, Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza – all’interno dell’omonima settimana di celebrazioni – in collaborazione con il Comitato Regionale UNICEF della Liguria il Faro della Lanterna si tingerà di azzurro.

Hänsel e Gretel in blu! Speciale Giornata dell’Infanzia

«Rodi rodi mordicchia… La casina chi rosicchia?». Domenica 19 novembre, per la settimana Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Lanterna organizza un’edizione speciale della visita fiabesca dedicata alle famiglie con un laboratorio che per l’occasione, grazie alle illustrazioni dell’artista e performer Antony Risi, si colorerà di blu. Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova. Sarà poi la volta di Antony Risi, che accompagnerà i bambini alla scoperta del bellissimo mondo di “Hänsel e Gretel in blu”, il libro di cui è autore, con una performance e un piccolo laboratorio artistico. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica. L’appuntamento è fissato alle ore 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti.

Come partecipare all'evento:

- I posti sono limitati, su prenotazione. Per prenotare il posto si può scrivere a laboratori@lanternadigenova.it indicando nome, cognome, numero di adulti, numero ed età dei bambini e un recapito telefonico

- Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 12; bambini dai 7 anni e adulti € 15