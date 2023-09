"Ti porto alla Lanterna", la visita guidata speciale per le Giornate Europee del Patrimonio

Indirizzo non disponibile

Domenica 24 settembre ore 15 torna la prima visita speciale della nuova stagione della Lanterna di Genova. In occasione delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO vi faremo scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e il contesto in cui è inserito.

Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, ci si recherà alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all'open air museum nel parco e al suggestivo museo all'interno della antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall'alto.

Appuntamento davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento con mezzi pubblici verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

Info e prenotazioni su https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/