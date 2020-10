La Lanterna diventa rosa per la Lilt

La Lanterna si illumina in rosa a sostegno della campagna di sensibilizzazione Lilt per la prevenzione del tumore al seno, ad inizio e conclusione del mese: giovedì 1 e sabato 31 ottobre 2020.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

L’illuminazione è visibile anche online: https://www.lanternadigenova.it/webcam/

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti. In più, la Lanterna è il primo museo a utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l'orario della visita per facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l'acquisto online del biglietto.