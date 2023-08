International Lighthouse Lightship Weekend, torna alla Lanterna l'appuntamento dedicato ai radioamatori

In occasione dell’International Lighthouse Lightship Weekend (ILLW), la sezione di Genova dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI) in collaborazione con W.A.I.L., Comune di Genova, Mu.MA Museo del Mare, La Lanterna di Genova ed A.R.M.I. attiverà nel fine settimana del 19 e 20 agosto 2023 una stazione radioamatoriale presso il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, utilizzando per l'occasione il nominativo speciale II1L. La manifestazione si propone di ricordare i primi collegamenti radio tra stazioni fisse a terra e stazioni a bordo di navi, al fine della sicurezza degli uomini in mare.

Per questa attivazione, che è giusta alla 26esima edizione, i radioamatori della sezione di Genova trasmetteranno dalla Lanterna di Genova nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto indicativamente dalle ore 10 alle ore 18, in concomitanza all’apertura del Complesso Monumentale. A ogni radioamatore collegato verrà spedita una cartolina con i dati tecnici del collegamento e una breve storia della Lanterna. Ed è stata prolungata per tutto il periodo estivo “Lanterna 2030: Beautiful, Sustainable, Together”, la mostra che lega il Complesso monumentale della Lanterna di Genova al quartiere Sampierdarena. Inaugurata lo scorso 5 giugno in occasione delle iniziative di sensibilizzazione sulla giornata mondiale dell’Ambiente, la

mostra prosegue ben oltre la data prevista del 2 luglio, arrivando fino alle Giornate Europee del Patrimonio, dal 9 al 17 settembre, restando dunque a disposizione del pubblico per tutta la stagione estiva.