Rolli Days: la Lanterna si illumina con i colori di Genova

Quando Dal 14/05/2021 al 16/05/2021 da domani Orario non disponibile

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e Pharos light for heritage.

Venerdì 14 e domenica 16 maggio 2021 la Lanterna si illumina con i colori di Genova in occasione dei Rolli Days.

In apertura e chiusura dell’evento del weekend, al tramonto il monumento simbolo di Genova si illuminerà in bianco e rosso, colori della bandiera della città, per sottolineare il valore sociale e identitario del nostro patrimonio culturale.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Inoltre, fino a nuova indicazione, il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

