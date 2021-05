Giornata Internazionale dei Musei: la Lanterna si illumina di azzurro

Anche quest'anno il 18 maggio la Lanterna di Genova si illumina in azzurro in occasione della Giornata Internazionale dei Musei - International Museum Day (IMD) organizzata ogni anno dal 1977 da ICOM International Council of Museums.

Questa iniziativa nasce per sensibilizzare sull'importanza dei Musei come istituzioni al servizio della Società e del suo sviluppo, un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Coordinamento Regionale Liguria di ICOM Italia.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...