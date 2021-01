La Lanterna si illumina di blu per il Giorno della Memoria

Mercoledì 27 gennaio 2021 la Lanterna di Genova si illumina di blu per la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell'Olocausto.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

L'illuminazione è visibile anche online grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

In attesa di poter riaccogliere i suoi visitatori, il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è raggiungibile “virtualmente” grazie ad un tour 3D disponibile sul sito.