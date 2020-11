La Lanterna si illumina di arancione per la Giornata per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne

Mercoledì 25 novembre 2020 la Lanterna di Genova si illumina di arancione per la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

L'illuminazione sarà visibile anche online suil sito https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e Pharos light for heritage.