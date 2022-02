Giornata Malattie Rare, la Lanterna si colora per sensibilizzare i cittadini

Lunedì 28 febbraio la Lanterna si illumina con i colori della campagna "Accendiamo le luci sulle Malattie Rare" (verde, azzurro, viola, fucsia).

L'iniziativa è stata ideata in adesione anche quest’anno, in collaborazione con il Gruppo Malattie Rare Liguria, alla Giornata delle Malattie Rare, coordinata in Italia da Uniamo FIMR Onlus - Federazione Italiana Malattie Rare.