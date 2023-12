Aria di Natale alla Lanterna di Genova: laboratorio per famiglie con giochi e curiosità

Prezzo non disponibile

Alla Lanterna di Genova è già Natale… o quasi. Per prepararsi al meglio alle amate festività d’inverno, viene proposta una visita guidata speciale a tema natalizio per domenica 10 dicembre alle ore 15.

Prepariamoci al Natale! è un'attività natalizia, pensata per i bambini, ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e

curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia. Al termine, i piccini prepareranno delle decorazioni personalizzate e con le famiglie potranno poi salire sulla prima terrazza panoramica della torre. (Modalità di accesso e salita sul

sito https://www.lanternadigenova.com/informazioni/)

Come partecipare all’iniziativa:

• Posti limitati, su prenotazione, scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

• In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

• Appuntamento ore 15.00 presso l’inizio della passeggiata (lato terminal traghetti in corrispondenza hotel Columbus Sea)

• Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 12; bambini dai 7 anni e adulti € 15

Tra i prossimi appuntamenti, domenica 31 dicembre alle ore 14 è prevista la visita guidata – Ti porto alla Lanterna!, per scoprire un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti.