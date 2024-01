Visita speciale alla Lanterna di Genova in occasione della Giornata della Memoria

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della Memoria 2024, che si terrà come ogni anno il 27 di gennaio, il Complesso della Lanterna si unisce alla chiamata, concreta e necessaria, della celebrazione e del commosso ricordo delle vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio, infatti, il Faro si illuminerà di blu per commemorare i più di sei milioni di ebrei vittime della Shoah.

La memoria è anche una pratica quotidiana di “esercizio al ricordo”, ma nondimeno una responsabilità collettiva: di non lasciare indietro le storie, le vite, gli eventi e gli avvenimenti del passato che influenzano sempre – e a volte, drammaticamente – ancor il nostro presente di cittadini, di donne, di uomini, di esseri umani.

Per l’importanza della memoria, dunque, la Lanterna propone una speciale visita guidata il 28 gennaio 2024, con inizio previsto alle ore 14. La Lanterna è il nostro faro: un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti. FARO DELL'ANNO 2024 per l’Associazione Internazionale delle Autorità per i Fari!

Domenica 28 gennaio vi faremo conoscere il passato attraverso le storie, le tradizioni, il lavoro portuale: per comprendere il presente e incentivare la tutela del nostro patrimonio culturale proiettandoci verso il futuro.

Appuntamento presso Palazzo San Giorgio - ingresso lato mare – Porto Antico - 10 minuti prima dell'inizio della visita.

Durata: circa 2,30 ore.

Prezzo: euro 18,00 a persona. Include visita guidata e biglietto d’ ingresso al complesso museale della Lanterna.

Visita di gruppo a cura di guide professioniste, svolta nel rispetto delle norme vigenti.

La visita non è adatta a persone con ridotta capacità motoria. la visita sarà cancellata in caso di condizioni meteo avverse.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sul sito lanternadigenova.com

La visita segue i protocolli di sicurezza in vigore al momento della visita.