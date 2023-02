Eventi dedicati al Carnevale alla Lanterna di Genova

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 e con replica il 19 febbraio alle ore 15 si svolgerà alla Lanterna di Genova, in occasione del carnevale, un evento dedicato alle famiglie dal titolo “Carnevale alla Lanterna”. L’incontro è rivolto ai più piccoli per imparare la storia del faro e conoscere uno dei monumenti più importanti della città ed è organizzato in collaborazione con Un posto verde e blu.

Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre: non prima, però, di aver rotto la pentolaccia!

Come partecipare all’iniziativa

Scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

Posti limitati, su prenotazione

In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 8; bambini dai 7 anni e adulti € 12

Il gruppo sarà limitato, non è consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti.

Si invitano tutti i bimbi a venire mascherati!

L'età della resa

Inoltre, nelle sale del Museo della Lanterna è in corso la mostra L’ETÀ DELLA RESA, tratta dall’opera poetica di Christian Olcese, con fotografie di Edoardo Nervi. Il concept della mostra, a cura dell’APS Amici della Lanterna (con il coordinamento di Chiara Nicodemo), è stato pensato in una modalità multidisciplinare e sensoriale, che potesse mescolare svariate forme d’arte (poesia,

fotografia, musica, recitazione). L’elemento portante della mostra e dell’intera raccolta poetica è il vento. Il vento è espresso in tutte le sue sfaccettature, racchiuso anche nell’area museale della Lanterna, simbolo di Genova capace di intrappolare all’interno della sua struttura infinite correnti ventose, liberamente accarezzate dal mare.

La mostra è visitabile fino al 26 febbraio, negli orari di accesso alla Lanterna (da venerdì a domenica e festivi ore 10-18, ultimo ingresso ore 17.30) inclusa nel biglietto d’ingresso.