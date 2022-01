Giorno della Memoria: la Lanterna si illumina di blu per le vittime dell'Olocausto

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e Pharos light for Heritage.

Giovedì 27 gennaio 2022, per la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell’Olocausto, anche quest’anno la Lanterna si illuminerà in blu.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.