Lafawndah solo concert in piazza delle Feste

Dj set dal vivo, performance di danza e contaminazioni artistiche: ricomincia in chiave multidisciplinare Electropark, festival di musica elettronica di Genova che unisce le performing arts all’innovazione culturale. Sabato 4 settembre (ore 21) al Suq Festival in Piazza delle Feste al Porto Antico va in scena il solo concert di Lafawndah.

Cantautrice di origine egiziana, iraniana e inglese, Lafawndah unisce suoni tribali a groove elettroacustici, in un set che disegna l’universo delle influenze incontrate lungo il proprio percorso. «Insieme al Suq Festival portiamo a Genova un’artista eclettica e di calibro internazionale come Lafawndah – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – che, sabato 4 settembre, mostra dal vivo come le sue composizioni musicali riescano a sposare imprevedibilità, sensualità e sonorità multiculturali». A un anno di distanza dall’album di esordio “Ancestor Boy”, Lafawndah ha pubblicato, con l’etichetta “Latenza”, “The Fifth Season”, nuovo disco in cui va oltre le sonorità industriali dei suoi primi lavori cominciando un viaggio inedito verso un poliedrico “devotional pop”.

Electropark è un progetto di Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. È realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Compagnia di San Paolo, del Goethe-Institut Genua e del Comune di Genova nell'ambito del bando Genova Città dei Festival. È sviluppato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, Suq Festival Teatro, Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, rete Open Vicoli ed altri enti e associazioni. Electropark 2021 è sostenuto da Fondazione Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub nell'ambito del bando Scena Unita.

