Torna in scena “Lady Macbeth – Suite per Adelaide Ristori” con Elisabetta Pozzi

Con un convegno di studi ed una mostra dedicata ai suoi straordinari costumi prosegue il progetto “Adelaide: 200 anni sulla scena” che celebra Adelaide Ristori, la più grande attrice dell’800. Il progetto promosso dal Museo Biblioteca dell’Attore, dal Teatro Nazionale di Genova, e dal DIRAAS dell’Università di Genova è reso possibile da una rete di partnership d’eccezione fra cui il Comune di Genova.

In concomitanza con il convegno “Adelaide Ristori e il Grande Attore”, previsto a Genova dal 2 al 4 novembre (programma completo su museoattore.it), torna in scena mercoledì 2 e giovedì 3 novembre al Teatro Gustavo Modena “Lady Macbeth – Suite per Adelaide Ristori”. Lo spettacolo diretto da Davide Livermore vede protagonista una sorprendente Elisabetta Pozzi

che accompagna il pubblico in un viaggio tra reale e virtuale, tra investigazione storica e trucchi magici, tra presente e passato per scoprire la vita e l’arte teatrale di un’attrice di fama mondiale che fu anche un’icona di stile e un esempio di emancipazione femminile.

Grazie a un caleidoscopico gioco di video, la scena si popola di “fantasmi” e di alcuni celebri ammiratori della diva come Giuseppe Verdi e Camillo Benso di Cavour interpretati in video dal giornalista e critico Alberto Mattioli. La drammaturgia, curata da Andrea Porcheddu, ha al centro il Macbeth di Shakespeare nell’adattamento di Giulio Carcano e le pagine autobiografiche della Ristori, ma chiama in causa anche autori contemporanei come George Orwell, Billy Wilder e Giorgio Agamben. Dall’omaggio a una star del passato, lo spettacolo diventa così una celebrazione dell’arte teatrale che di sera in sera, di secolo in secolo passa attraverso il corpo dell’Attrice e dell’Attore.

Lady Macbeth va in scena mercoledì 2 (ore 20.30) e giovedì 3 novembre (ore 19.30) al Teatro Gustavo Modena. Mercoledì 2 novembre è attivo il servizio navetta gratuito per accompagnare gli spettatori a Sampierdarena. Partenza alle 19:30 davanti al Teatro Ivo Chiesa. Prenotazioni allo 010 5342 400 dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Info e biglietti su teatronazionalegenova.it

Fino al 22 gennaio 2023, nella cornice di Palazzo Nicolosio Lomellino, è visitabile la mostra “I costumi di Adelaide Ristori – Teatro e alta moda”. Nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 novembre sono disponibili delle visite guidate prenotabili sul sito teatronazionalegenova.it

Il progetto Adelaide: 200 anni sulla scena è inserito nel prestigioso programma Anniversari UNESCO.