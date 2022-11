Alla Sala Mercato debutta il pluripremiato “Lady Grey” di Will Eno

Miglior Spettacolo, Migliore Attrice e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022. Con questi importanti riconoscimenti arriva in scena dal 25 novembre alla Sala Mercato “Lady Grey” di Will Eno, ritenuto uno dei migliori drammaturghi statunitensi in attività, già finalista Pulitzer 2005 per la sezione teatro, con Alice Giroldini protagonista e la regia di Marco Maccieri.

Lady Grey, secondo testo della trilogia che l’autore di Brooklyn (New York) dedica ai temi esistenziali come identità e senso della vita, vede in scena una donna fascinosa e conturbante, una “signora in grigio” dalla misteriosa identità. Probabilmente si tratta di un’attrice che aspetta il suo pubblico e nell’attesa comincia a mettersi a nudo raccontando le sue molteplici vite, i sogni, le frustrazioni, le fantasie, i pudori, sempre in bilico tra un atto di verità e un atto artistico. Come si diventa ciò che siamo? Quando e perché la nostra vita prende certe direzioni? Quanto siamo in grado di governare la nostra esistenza?

Partendo dallo stile diretto, a tratti sfacciato ma sempre ironico di Will Eno, la protagonista gioca con il linguaggio, alternando toni seduttivi e pungenti, confessioni e provocazioni, temi collettivi e divagazioni intime. E in questo gioco, profondamente teatrale, trasforma una storia in un’altra con voli pindarici e repentini cambi di direzione, tanto da non distinguere più con certezza la realtà

dalla fantasia.

Lady Grey va in scena da venerdì 25 novembre a domenica 4 dicembre alla Sala Mercato. Martedì, mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20:30. Giovedì e sabato alle 19:30. Domenica alle 16. Lunedì riposo.

Info e biglietti su teatronazionalegenova.it

Martedì 29 novembre alla Sala Mercato un nuovo appuntamento con Happy Theatre Hour, il dinamico format pensato per gli under 35. Si parte alle ore 18 con aperitivo e dj set a cura delle Ciscake durante il quale ci sarà la possibilità di vincere gadget e biglietti per i prossimi spettacoli. L’accesso all’evento delle 18 è gratuito con prenotazione, mentre per Lady Grey sono disponibili

biglietti a 16 euro per gli under 35 e a 13 euro per gli universitari, entrambi comprensivi di aperitivo e spettacolo. Gli eventi di Happy Theatre Hour sono realizzati con il contributo di Leonardo e promossi in collaborazione con i GAIS – Giovani Ambasciatori in Scena.

Foto: Nicolò Degl’Incerti Tocci