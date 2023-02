Secondo appuntamento con la poesia di LaClaque Poetry Slam

Dopo il successo di pubblico della prima serata, torna sabato 25 febbraio lo spettacolo della poesia performativa, con il secondo round del LaClaque Poetry Slam, il torneo di poetry slam organizzato da Genova Slam a LaClaque e inserito nel calendario del campionato italiano gestito dalla LIPS (la Lega Italiana Poetry Slam). Anche in questa seconda serata saliranno sul palco, sottoponendo le loro performance al giudizio della giuria popolare, sette interpreti selezionati da Genova Slam.

Il poetry slam è uno spettacolo che mette in scena una competizione tra poeti. I partecipanti hanno tre minuti a testa per declamare testi scritti di loro pugno, senza l’ausilio di accompagnamento musicale né costumi o oggetti di scena. Al termine di ciascuna esibizione una giuria composta da alcuni esponenti del pubblico presente, emette il proprio verdetto, espresso in voti, mentre tutto il resto della platea è chiamato ad approvare o disapprovare, a proprio gusto, il giudizio della giuria. Uno spettacolo al quale, come dicono gli organizzatori, non si può assistere, ma solo prendere parte. Nati negli anni ottanta in America, i poetry slam sono ormai una solida realtà anche in Italia, grazie all’operato della LIPS, coordinatrice del campionato nazionale. Uno scenario al cui interno le sarete de LaClaque si sono già ritagliate, per adesione del pubblico e valore dei partecipanti, un posto di primo piano.

A sottoporsi al giudizio popolare sul palco del LaClaque saranno, questa volta: Eleonora Davoli, Davide Grillo, Andrea Mitri, Lorenzo Mura, Matteo Rovere, Giulia Riccardelli e Serena Rose Zerri. Un campo partecipanti variegato, che, come vuole la tradizione degli slam genovesi, mette insieme figure di spicco della poesia performativa italiana (tra loro anche un partecipante alle ultime finali nazionali di Firenze) e assoluti debuttanti. A condurre lo spettacolo i Maestri di Cerimonia (o MC, come si dice in gergo) di Genova Slam, ovvero Filippo Balestra e Andrea Fabiani.

I biglietti, del costo di 10 euro, e il cui acquisto in prevendita è consigliato, sono disponibili a questo link: https://teatrodellatosse.it/eventi/laclaque-poetry-slam-2/