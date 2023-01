Seconda edizione per il torneo di poetry slam a LaClaque

Torna, dopo il travolgente successo dell’edizione d’esordio, il LaClaque Poetry Slam: quattro serate di poesia e spettacolo, che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei migliori interpreti di questa coinvolgente disciplina. Nati negli anni 80 negli Stati Uniti e sbarcati in Italia per la prima volta nel 2001, questi spettacoli mettono in scena una competizione tra poeti, richiamandosi alle mitiche agoni della classicità e alla primigenia natura orale della poesia.

Nei poetry slam i partecipanti si affrontano declamando davanti al pubblico testi propri. Hanno un tempo limite (di 3 minuti) e il divieto di usare oggetti di scena o basi musicali. Al termine di ogni esibizione una giuria formata da elementi del pubblico esprime il proprio voto, mentre tutto il resto del pubblico approva o contesta il voto della giuria. Un modo per giocare con la poesia e riavvicinarla al grande pubblico. Ma anche una rete di eventi che hanno luogo in ogni regione d’Italia, e che sono organizzati dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) in un vero e proprio campionato nazionale.

In questo contesto si inseriscono anche le quattro serate proposte da Genova Slam, a LaClaque: un vero e proprio torneo strutturato in tre round eliminatori e una finale. La selezione dei sette partecipanti a ciascun round eliminatorio è avvenuta tramite un bando a livello nazionale, a cui hanno risposto oltre settanta autori. Tra questi alcuni recenti finalisti nazionali del campionato italiano, che divideranno il palco con autori locali e giovani debuttanti, perché la prima regola dei poetry slam è creare un ambiente di condivisione e crescita comune.

Sabato 28 gennaio andrà quindi in scena il primo appuntamento e sul palco de LaClaque saliranno: Chiara Araldi, Janette Dessi, Martina Lauretta, La Gerundia, Ugo Polli, Gianmarco Tricarico e Davide Volpe. I primi due si qualificheranno alla finale del 22 aprile. A condurre la serata e far rispettare le regole, nel ruolo che in gergo viene detto del maestro di cerimonia, o MC: Filippo Balestra e Andrea Fabiani, di Genova Slam. Gli altri round eliminatori andranno in scena il 25 febbraio e il 25 marzo. Inizio delle serate previsto per le 21:30.

Come detto quella di quest’anno è la seconda edizione del LaClaque Poetry Slam, riproposto dopo il successo di pubblico dell’edizione 2022, nella speranza che diventi un evento fisso del panorama italiano del poetry slam.

Ingresso a una singola serata 10 euro. Abbonamento a tutte e quattro le serate del torneo 32 euro.

Biglietti disponibili qui:

https://teatrodellatosse.it/eventi/laclaque-poetry-slam-2/