"Dal laboratorio al mercato: la mia visione" a cura di Vittorio Pellegrini

Quali sono alcune delle tecnologie chiave nate dalla scoperta dell'elettrone ad opera di J.J. Thompson nel 1888 e come si sono trasformate in innovazione? Partendo da alcuni esempi specifici, come la scoperta dei raggi X, del transistor che ha reso possibile lo sviluppo della microelettronica e della nanoelettronica, e recentemente del Grafene il cristallo a due dimensioni con proprietà uniche, e attingendo alla sua esperienza di scienziato dell'Istituto Italiano di Tecnologia e fondatore di Bedimensional spa, Vittorio Pellegrini ci racconterà le sfide per trasformare un know-how acquisito in un ambiente di ricerca accademica in un'attività di innovazione e infine in una impresa redditizia e utile per la società.

"Dal laboratorio al mercato: la mia visione" sarà il primo di una serie di incontri del ciclo tematico "Il Baule di Newton", curati da Alberto Diaspro.