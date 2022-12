Laboratorio gratuito bimbi e natura con Lipu ai parchi di Nervi

Domenica 18 dicembre laboratori gratuiti per bambine e bambini a cura di LIPU-GENOVA, al Parco di Nervi casetta viottolo Ardizzone 4 – Genova Nervi (vicino biblioteca Brocchi).

Le attività gratuite si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.00

I bimbi saranno divisi in due gruppi che alle 15,45 si alterneranno nel tipo di attività:

- uno passeggia nei parchi,fa osservazionisugli uccelli rispettando il luogo e tutti gli esseri viventi presenti.

- l’altro prepara un gufo portafortuna da appendere all’albero o regalare a Natale uccello del mese: il gufo

Occorrente: si consigliano forbici,materiale per disegno,binocoli, taccuino e lente di ingrandimento.

Se ti porti la merenda la facciamo insieme alle 16.30

I laboratori si terranno in viottolo Ardizzone

In caso di maltempo la passeggiata non avrà luogo.

In caso di allerta rossa e arancionel’evento sarà annullato.

info: facebook lipu delegazione di Genova ; MAIL: genova@lipu.it