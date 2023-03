Laboratorio di filosofia attiva "Unisci la teoria alla pratica"

Martedì 4 aprile alle ore 18:30, presso l'ass. Nuova Acropoli in Corso Torino 48/1, tel. 377 5534351, saranno presentati i nuovi laboratori di Filosofia Attiva “Per Migliorare se stessi e il nostro mondo”. Per partecipare è necessaria la pre-iscrizione inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it , alla risposta verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Info:

genova@nuovaacropoli.it

cell. whatsApp e Telegram 377 5534351

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti.

“Prendi la vita con filosofia”, quante volte abbiamo sentito questa espressione? Ed è giusta è legittima, ma prima bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla.

Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.

Un laboratorio per scoprire e applicare gli insegnamenti dei grandi maestri della storia in modo pratico e utile con un linguaggio semplice e diretto, adatto a chiunque voglia avvicinarsi anche per la prima volta all’antica e sempre giovane scienza delle scienze. L'approccio differente da quello scolastico, non si sofferma più di tanto sulle informazioni, ma va all'essenza del pensiero dei filosofi.

Riscoprire la filosofia come la naturale attitudine per cercare il senso della vita, riflettere, e guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con se stessi e con gli altri.