Laboratorio di cake design a tema Emoji per ragazzi e bambini a partire dai 5 anni. In questo incontro verranno realizzate decorazioni in pasta di zucchero a tema emoji su dolci che potranno essere portati a casa dai partecipanti al laboratorio.

Data: sabato 12 novembre dalle 16 alle 18

Centro La Tavola Rotonda

Via Tortona 60r, Genova



Iscrizione esclusivamente attraverso questo link:

https://centrolatavolarotonda.wordpress.com/laboratori/