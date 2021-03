Giornata della Donna: laboratorio di lettura online per i più piccoli

Si avvicina l'8 marzo, Giornata della Donna, e per celebrarla a Genova la Cooperativa sociale Mignanego propone per sabato 6 marzo (due gruppi, dalle 10,30 alle 11, e dalle 11,15 alle 11,45) un laboratorio di lettura a distanza on line (stante le restrizioni dell'emergenza sanitaria) rivolto a bambine e bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori. L'obiettivo è iniziare a sensibilizzare fin da subito i più giovani.

Marta, bibliotecaria del nido d’infanzia VicoRosa, per questo appuntamento speciale ha preparato una serie di letture di albi illustrati di qualità, un viaggio nelle parole e nelle immagini di grandi autrici, oltre gli stereotipi di genere.

«È nelle nostre corde lavorare su queste tematiche a vari livelli - dice Paola Campi, Presidente della Cooperativa Sociale Mignanego, che gestisce a Genova il nido di Vico Rosa nel centro storico e il Pollicino a Mignanego in Val Polcevera, e il centro antiviolenza Pandora -. Le iniziative che svolgiamo sia per l’infanzia che nel centro antiviolenza sono tutte legate da un filo rosso che le tiene unite, che è quello di combattere la violenza, sia quella conclamata, con le attività del centro antiviolenza, sia nell’educare fin dall’infanzia alla parità di genere per creare adulti più consapevoli ed una società senza stereotipi più libera ed equilibrata, dove uomini e donne godano di pari opportunità».

Il laboratorio del 6 marzo è gratuito, per informazioni e iscrizioni occorre scrivere al 338.1337065 (SMS o WhatsApp). Le/gli iscritte/i riceveranno link per collegarsi alla piattaforma Zoom.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto nazionale “Ip Ip Urrà metodologie e strategie informali per mettere l’Infanzia, Prima” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Partner del progetto sono cooperative sociali di tutta Italia, tra cui, a Genova, la Mignanego.