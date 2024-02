Laboratori di Carnevale alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

La Città dei Bambini e dei Ragazzi festeggia Carnevale con speciali laboratori didattici alla scoperta dei “Superpoteri animaleschi”. Martedì 13 e domenica 18 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16.45, i bambini a partire dai 5 anni di età in visita alla struttura saranno guidati dall’artista Lucrezia Giarratana in un percorso che abbina la lettura e attività creativa per scoprire i superpoteri di alcune specie animali e costruire la propria maschera di Carnevale sullo stesso tema.

Nel corso del laboratorio, i partecipanti scopriranno ad esempio come gli elefanti siano in grado di sentire con i piedi: i barriti emessi, infatti, producono delle vere e proprie onde sismiche di superficie che questi animali riescono a percepire fino a 16 chilometri di distanza e che servono per comunicare tra loro. E ancora, esploreranno la straordinaria vista del gatto, che lo rende capace di vedere anche di notte e in condizioni di luce scarsissima, il super fiuto del cane che fa sì che riesca a rintracciare qualsiasi cosa o persona, servendosi esclusivamente del fiuto e del paraolfatto, con il quale riesce a percepire i ferormoni, il biosonar del pipistrello che sostanzialmente lo rende capace di “vedere” e muoversi nell’aria evitando gli ostacoli anche al buio e senza l’uso degli occhi.

Parte dell’attività sarà dedicata alla costruzione di maschere carnevalesche dedicate, a scelta di ogni partecipante, a una delle specie appena conosciute e che ognuno potrà portare a casa. I laboratori sono compresi nel prezzo del biglietto di ingresso, hanno una durata di 45 minuti e sono riservati a un massimo di 20 partecipanti alla volta.

Prima e dopo i laboratori, i bambini e le bambine con le loro famiglie potranno continuare a giocare ed esplorare il funzionamento dei propri sensi nelle quattro aree dedicate grazie alle installazioni con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria e ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (ultimo ingresso). Si consiglia di prenotare il biglietto di ingresso per tempo acquistandolo su www.cittadeibambini.net.